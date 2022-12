Stravince il Mondiale, lo ‘lancia’ Paredes: Juve tentata dal colpo estivo

Il centrocampista ha impressionato al suo primo Mondiale, ora è nella lista della spesa del club bianconero per prendere il posto del connazionale

L’Argentina di Leo Messi ha vinto il Campionato del Mondo di Qatar 2022 contro la Francia del compagno parigino Kylian Mbappé dopo una partita dall’incredibile fascino, nonché di enorme rilevanza storica dopo le gesta di un eterno Maradona.

Ad essere stato meno protagonista rispetto agli altri connazionali e ad aver perso la scena proprio nelle battute iniziali della competizione è stato Leandro Paredes, centrocampista di proprietà della Juventus, per una serie di questioni di carattere tecnico e comportamentale. Al suo posto, il tecnico Lionel Scaloni ha quindi preferito il giovanissimo Alexis Mac Allister.

Calciomercato, la Juve pensa al sostituto di Paredes di casa Argentina

Il ventitreenne del Brighton ha infatti brillato per caparbietà, qualità individuali e di squadra alla prima comparizione ufficiale in una competizione internazionale tanto prestigiosa. Il valore del suo cartellino è anche aumentato ma al contempo ha catturato le attenzioni di numerosi club internazionali, fra cui la stessa Juventus già detentrice delle prestazioni del connazionale Paredes.

Mac Allister diverrebbe obiettivo principale per la sessione di mercato estiva, nel momento in cui il Paris Saint-Germain dovesse per forza di cose riprendere con sé il centrocampista ceduto in prestito e non riscattato dal sodalizio bianconero. All’attenzione di De Zerbi verrebbe posto il cartellino del giovane Aké più un contributo cash da almeno 30 milioni di euro per pareggiare l’attuale valore di mercato.