Benzema fuori dal Mondiale, l’ex agente scatena la bufera

Non si placano le polemiche sulla mancata partecipazione al Mondiale di Karim Benzema: l’attaccante del Real avrebbe potuto giocare?

Atteso alla ribalta del Mondiale come uno dei grandi protagonisti – soprattutto, ma non solo, perchè fresco vincitore del Pallone d’Oro – Karim Benzema ha dovuto guardare la competizione dal divano di casa, vittima di un infortunio occorso proprio nel ritiro pre-Mondiale dei transalpini.

Quello che però ad un certo punto era sembrato un recupero-lampo dell’attaccante – si vociferava insistentememte di un suo possibile reinserimento nel gruppo squadra a partire dalle semifinali – è naufragato quasi all’istante. Eppure il calciatore aveva ripreso gli allenamenti col Real più di una settimana prima della finale. Il resto – le risposte stizzite di Didier Deschamps alle domande su un possibile arrivo del franco-algerino in Qatar – e il successivo addio alla Nazionale del bomber, hanno fatto il resto. Scatenando dubbi e sospetti su come sia stata gestita la situazione. E mettendo in luce ipotetici contrasti in essere tra tecnico e giocatore.

Karim Djaziri passa all’attacco

Nel commentare il racconto del giornalista de ‘Le Parsien’ Guy Stéphan su come sia stato gestito l’infortunio del calciatore del Real Madrid da parte dello staff tecnico dei Bleus, l’ex agente di Benzema – Karim Djaziri – è passato al contrattacco.

“Una settimana dopo la sua partenza dal Qatar Benzema ha ripreso a correre. Poi si è allenato per 4 giorni giocando 30 minuti in un’amichevole con il Real Madrid…. Ma per Stephan non ha potuto prendere parte al torneo! Ma continua a mentire, la verità sta arrivando”, ha scritto su Twitter. Tutto questo non fa che alimentare i dubbi su cosa ci sia realmente dietro la mancata partecipazione al Mondiale del bomber. Lo stesso annuncio dell’addio alla Nazionale – fatto a competizione appena terminata, e proprio nel giorno del suo compleanno – aveva già destato più di un maliziioso sospetto…