Kovacic-Serie A: l’offerta per il ‘tradimento’ all’Inter

L’ex nerazzurro potrebbe essere offerto in Serie A alla fine di questa stagione: la pista è alternativa rispetto al centrocampista Azzurro

Il mercato del Chelsea non ruota solo attorno al sogno Rafael Leao, per il quale i Blues continuano ad operare un pressing forsennato sul Milan. La rosa londinese subirà un’autentica rivoluzione, considerando i finora deludenti risultati della gestione Potter nonchè la presenza di alcuni big in scadenza di contratto, Jorginho su tutti.

Proprio il centrocampista italo-brasiliano è da tempo un obiettivo della Juve. Che vorrebbe anche sfruttare il sempre più vicino status di calciatore a parametro zero dell’ex Napoli. ll quale però è molto richiesto anche da Barcellona e Arsenal, che possono mettere sul piatto un ingaggio fuori dalla portata del club bianconero. Poco male però, perchè sempre dal Chelsea potrebbe arrivare un inaspettato ‘regalo’ che farebbe comunque felice il tecnico Massimiliano Allegri.

Kovacic addio, il Chelsea lo offre alla Juve

I Blues per la verità non hanno ancora perso le speranze di rinnovare il contratto di Jorginho. Che è e resta un punto fermo del centrocampo londinese. In più c’è il forte interessamento per Enzo Fernandez, che però costerebbe quanto Leao, e per Jude Bellingham, l’altro giovane crack del calcio mondiale. Insomma, rischia di non esserci più spazio per Mateo Kovacic, il giocatore croato in scadenza di contratto nel 2024.

Ecco che allora, anche per fare cassa e, chissà, magari per poi avanzare delle credenziali per il cartellino di Dusan Vlahovic, il club britannico potrebbe offrire alla Juve l’ex Inter. Con la sicura partenza – se non già a gennaio, sicuramente a luglio, di Weston McKennie, e col dubbio Rabiot che probabilmente verrà dissipato solo nelle ultime fasi della stagione in corso, l’arrivo di Kovacic rappresenterebbe un ottimo innesto nel centrocampo bianconero. Del resto il croato era sempre stato considerato, nelle preferenze della dirigenza bianconera, come profilo alternativo all’arrivo di Jorginho.