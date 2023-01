L’Inter può perdere Calhanoglu: Marotta ha in mente un sostituto da urlo

In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, l’Inter di Beppe Marotta potrebbe puntare, nella prossima estate di calciomercato, sul profilo di Thiago Alcantara: le ultimissime di Serie A

La prima parte di stagione dell’Inter è stata ricca di alti e bassi. I nerazzurri, con Simone Inzaghi in panchina per il secondo anno consecutivo, hanno iniziato l’annata con una sequela di sconfitte decisamente deludente, ma poi, con la vittoria interna sul Barcellona nel gironcino di Champions League, ha svoltato dal punto di vista del gioco e dei risultati ed ha iniziato a risalire la china anche nel campionato italiano di Serie A.

Il giocatore simbolo di questa ripartenza è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Spostato dal mezzo sinistro al centro, il calciatore turco, approdato all’Inter nell’estate di calciomercato del 2021, è diventato il vero e proprio deus ex machina del nuovo corso della Beneamata che ha soffiato la qualificazione in Champions al Barcellona di Xavi ed attualmente si trova al quarto posto in ex aequo con la Lazio di Maurizio Sarri. Ma nel frattempo ci sono le operazioni di mercato con le prestazioni di Calhanoglu che hanno iniziato a far gola a molti. E’ per questo che l’Inter sarebbe già alla ricerca di un nuovo possibile sostituto e attenzione al profilo di Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool.

Calciomercato Inter, Marotta sonda il terreno per Thiago Alcantara

In scadenza di contratto nel 2024, il nome di Thiago Alcantara potrebbe diventare un profilo di grande interesse per l’Inter di Beppe Marotta. L’ad nerazzurro, attualmente impegnato con il rinnovo di Skriniar, ancora non sembra aver iniziato a muovere i primi passi per quello di Calhanoglu, anch’egli in scadenza nel 2024.

In caso di partenza, l’Inter potrebbe approcciarsi con un primo sondaggio per un giocatore che comunque sembra aver trovato il suo ritmo con la maglia del Liverpool e, nonostante il contratto a durata breve, potrebbe continuare ad indossare la casacca dei Reds.