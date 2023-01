Post Rabiot, ecco il colpo stellare: firma già a gennaio

Il calciomercato della Juventus passerà anche dal futuro di Adrien Rabiot: il big può arrivare subito

Due giorni al ritorno in campo della Serie A e la Juventus è pronta a sfidare la Cremonese nel primo match dell’anno nuovo.

Un 2023 che, sperano da Torino, dovrà essere all’insegna del riscatto. Dopo un inizio di stagione deludente, Allegri è riuscito a inanellare una serie di successi che hanno riportato la ‘Vecchia Signora’ al terzo posto dietro al Milan. Ora, però, le attenzioni della società torinese, al di là dei guai extracalcistici che potrebbero derivare dall’Inchiesta Prisma, saranno tutte rivolte alla sessione invernale di calciomercato. Diverse le idee sul taccuino dei vertici bianconeri che dovranno fare i conti con una situazione spinosa: quella riguardante Adrien Rabiot. Il francese, si sa, è un pupillo di Allegri che sta pressando affinchè l’ex PSG resti almeno fino alla prossima estate. Le richieste per Rabiot però non mancano, rimane in piedi il possibile addio a gennaio (Newcastle e non solo in Premier League sono pronti ad accoglierlo). E se Allegri dovesse effettivamente convincersi a lasciar partire il centrocampista (19 presenze, 6 gol e 2 assist stagionali in bianconero) allora la caccia all’erede vedrebbe un profilo su tutti tra i favoriti a rimpiazzare Rabiot.

Ritorno di fiamma: dipende tutto da Allegri

Si tratta di un nome già vicino ai bianconeri negli anni scorsi e che adesso, a costi contenuti, potrebbe vestire la maglia della Juventus.

Houssem Aouar, in scadenza come Rabiot il prossimo 30 giugno e destinato a salutare il Lione. Magari già a gennaio: il patron Aulas, con una proposta da 15 milioni di euro, potrebbe lasciare partire il franco-algerino che sta comunque giocando poco agli ordini di Laurent Blanc. Il Lione vive una stagione difficile, è distante ben 9 punti dal quarto posto ed una serie di cambiamenti importanti sono previsti nei prossimi mesi. Con Rabiot ceduto a gennaio, dunque, la pista che porterebbe ad Aouar tornerebbe ad infiammarsi.