Il richiamo di Ronaldo: un bianconero vola all’Al-Nassr

Il richiamo di Cristiano Ronaldo per un big bianconero in bilico. Può raggiungere l’ex Juventus all’Al-Nassr

“Non vedo l’ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese. La visione dell’Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi”.

È ufficialmente iniziata l’avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo. L’ex Juventus, dopo la separazione anticipata con il Manchester United, ha deciso di dire addio all’Europa per firmare il faraonico contratto con l’Al-Nassr di Rudi Garcia. CR7 si è legato al club fino al 2025: “Questa è più della storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa”. Adesso il portoghese potrebbe essere raggiunto da altri big, anche da ex compagni alla Juventus.

Calciomercato Juve, Alex Sandro può raggiungere CR7

Negli scorsi giorni è già circolato il nome di Leonardo Bonucci per l’Al-Nassr. Ma non solo.

Come noto, Alex Sandro è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, salvo sorprese, sarà libero a parametro zero. L’esperto terzino brasiliano non ha grandi richieste in Europa e potrebbe essere tentato dal ricchissimo Al-Nassr e dall’eventuale chiamata dell’ex compagno Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.