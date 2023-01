Alla Juve per battere il Milan: ‘scippo’ per il dopo Leao

Ormai ci siamo: il campionato di Serie A è alle porte con il primo turno del 2023. Un anno che chiaramente si apre anche col calciomercato. Il Milan pensa al campo anche al futuro col papabile dopo Leao che però potrebbe stuzzicare anche la Juventus

Trasferta in casa della Salernitana per il Milan che riparte col chiaro obiettivo di fare risultato per provare a mettere pressione sul Napoli che precede in classifica. Intanto la società rossonera è impegnata su altri fronti che invece riguardano il calciomercato.

Argomento centrale è il rinnovo di Rafael Leao che è in scadenza 2024 con le voci su di lui che si intensificano costantemente. I rossoneri hanno chiaramente tutte le intenzioni di proseguire insieme ma gli ostacoli non mancano, a partire dalla sanzione con lo Sporting di mezzo che inevitabilmente risulta pesante. Uno snodo cruciale sarà proprio il prossimo mese con le parti che dialogano tra i 6 e i 7 milioni, che è anche il tetto massimo oltre il quale il Milan non può spingersi in questo momento. Dall’estero c’è chi ci pensa come il Manchester City, mentre i rossoneri si guardano anche intorno a caccia di nuovi esterni offensivi qualora Leao dovesse partire.

Calciomercato Milan, Okafor dopo Leao ma spunta la Juventus: i bianconeri rischiano di essere un ostacolo

Il primo obiettivo in caso di addio di Leao sarebbe Noah Okafor, polivalente attaccante del Salisburgo in grado di giocare sia come prima che come seconda punta, oltre che naturalmente da esterno d’attacco.

Il classe 2000 svizzero è in grande ascesa ed ha messo insieme 11 gol e due assist in questa annata, confermando ottime sensazioni sulla sua possibile crescita. Okafor però per costi sia di cartellino che di ingaggio, visto anche il contratto in scadenza 2024, potrebbe stuzzicare anche la Juventus.

L’attaccante di proprietà del Salisburgo ben si sposerebbe col ricambio generazionale dei bianconeri e potrebbe agire sia al fianco di un’altra punta come Vlahovic o Milik che come esterno d’attacco nell’ottica di un addio di Di Maria che dovrebbe lasciare alla fine dell’anno. Valutato sui 25 milioni di euro, Okafor potrebbe divenire uomo mercato per più di una squadra italiana, soprattutto nel caso in cui si confermasse su buoni livelli anche nei prossimi mesi.