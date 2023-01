Clamoroso Ronaldo: la clausola lo manda in bianconero!

Il calciomercato ha aperto i battenti con la sessione invernale, ma le società sono già in movimento per programmare il futuro.

Il calciomercato di riparazione ha aperto i battenti, permettendo alle società di poter rinforzare le rispettive rose.

Oltre a questa sessione, però, ci sono società che sono già proiettate verso il futuro. E’ il caso del Newcastle, che sta già pensando al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. I bianconeri si trovano attualmente in terza posizione in Premier League, ed è ovvio che la posizione finale influenzerà le scelte della prossima sessione di mercato. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, i Magpies sembrano volersi regalare un colpo da sogno.

Il Newcastle pianifica il grande colpo: sogno Ronaldo

Come detto, il Newcastle sta disputando un’ottima stagione in campionato e, in caso di piazzamento in Champions, sembra aver già individuato il primo regalo da fare ai tifosi.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, fresco giocatore dell’Al-Nassr. Damiano Er Faina, Intervenuto in diretta su TvPlay, canale Twitch di Calciomercato.it, ha dichiarato che nel contratto di Ronaldo sarebbe presente una clausola che gli consentirebbe di andare al Newcastle in caso di approdo dei Magpies in Champions. Si tratterebbe di un colpo sensazionale per il Newcastle, che riporterebbe il fuoriclasse portoghese in Inghilterra dopo soli sei mesi. La qualificazione nella massima competizione europea è fondamentale per provare a portarlo al St James Park, con i tifosi che sono pronti a sognare anche in chiave mercato. Nonostante un contratto faraonico in Arabia Saudita, il futuro di CR7 potrebbe nuovamente essere in Premier League.