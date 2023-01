“Leao non può firmare il rinnovo”: è allarme Milan, cosa sta succedendo

Il calciomercato è entrato nel vivo con la sessione invernale, ma molti club sono alle prese con i rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori.

Il calciomercato è entrato nel vivo, con le società che possono finalmente rinforzare le rose dei rispettivi allenatori.

Oltre a possibili acquisti e cessioni, però, c’è anche il discorso legato ai rinnovi contrattuali ad occupare la mente delle società. E’ il caso del Milan che, oltre a provare a rinforzare la rosa di mister Pioli, è alle prese con i rinnovi dei propri top player. Il più complicato è quello di Rafael Leao che, grazie alle ottime stagioni disputate, è finito nel mirino dei più grandi top club europei.

Sabatini a Radio Radio: “al momento rinnovo impossibile”

Come detto, il rinnovo di Rafael Leao sta occupando la mente della dirigenza rossonera, che sta facendo il possibile per farlo restare in rossonero.

Proprio sulla questione rinnovo, è intervenuto Sandro Sabatini a Radio Radio spiegando che “il rinnovo Leao non lo può firmare. Il portoghese può anche voler restare al Milan, ma i due procuratori non sono d’accordo. Spingono per farlo andare via e Leao non li molla: gli faranno capire che da un’altra parte può ottenere un ingaggio doppio di quello del Milan. Al momento, il rinnovo è impossibile, a meno che Leao non prenda in mano lui la situazione”.

Insomma, non una grande notizia per i tifosi rossoneri, che sperano di poterlo ammirare in rossonero ancora a lungo. La scadenza del classe 1999 è fissata per il 2024, ed il Milan dovrà accelerare per non rischiare spiacevoli sorprese. In caso di non rinnovo, non è da escludere una sua cessione in estate.