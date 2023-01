Due per uno: così Simeone vuole prendersi Vlahovic

La sessione invernale di calciomercato ha ufficialmente preso il via, con le società che studiano possibili colpi.

Oltre al mercato di riparazione, però, molti club sono già proiettati al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Una delle società più attive in questo senso è l’Atletico Madrid, che vuole rinforzare la rosa a disposizione del cholo Simeone. Il reparto che i biancorossi intendo rinforzare è l’attacco, con il primo obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla società.

L’Atletico guarda in Serie A: obiettivo Vlahovic

Come detto, l’Atletico Madrid ha intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo nel prossimo calciomercato estivo, con l’attaccante bianconero nel mirino.

I colchoneros, infatti, hanno individuato in Dusan Vlahovic l’attaccante giusto per completare il proprio reparto. Il bomber bianconero è in cima alla lista dei preferiti dal tecnico argentino, che sembrerebbe pronto a presentare un’offerta alla vecchia signora. L’Atletico ha intenzione di proporre alla Juventus i cartellini di Gimenez, messo sul mercato, e Alvaro Morata, vecchia conoscenza del club bianconero. La Juventus, però, non ha intenzione di accettare contropartite tecniche, ed è intenzionata a prendere in considerazione solamente offerte solo cash. Nonostante l’interesse del club e di mister Allegri per Morata, non sembra plausibile uno scambio che coinvolga l’ex attaccante viola, che sarà ceduto soltanto di fronte ad offerte importanti. La squadra spagnola sfrutterà questi mesi per cercare di capire se ci sono i margini per imbastire una trattativa, consapevole che servirà un’offerta economica importante. La prossima stagione sembra essere già entrata nel vivo, con Dusan Vlahovic che si appresta ad essere al centro di numerose voci di mercato.