Il Milan si gode la vendetta per Calhanoglu: gratis dall’Inter

Novità interessanti in casa Milan con il possibile colpo proveniente direttamente dall’Inter: il percorso inverno di Calhanoglu che ha fatto parlare molto

A gennaio ci saranno i primi innesti di assoluto valore, ma a giugno ci saranno colpi di scena inaspettati. Il Milan proverà così ad allestire una rosa super competitiva per continuare il percorso di crescita che è iniziato diversi anni fa. Dopo lo Scudetto vinto dai rossoneri, l’obiettivo sarà quello di arrivare fino in fondo in Champions League alzando nuovamente la “Coppa dalle grandi orecchie” con le notti magiche che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Il caso Calhanoglu, passato dal Milan all’Inter a parametro zero, ha suscitato numerose polemiche in passato. Ora i rossoneri potrebbero pensare al percorso inverso di un nerazzurro che dirà addio a parametro zero. Si tratta dell’esperto centrale olandese, Stefan de Vrij, che potrebbe così cambiare soltanto sponda vestendo la maglia del Milan in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbero numerosi club d’Europa, pronti a prelevarlo a costo zero per rinforzare il reparto difensivo.

Milan, de Vrij per far sognare i rossoneri

Il club rossonero cercherà così di convincere il centrale dell’Inter a firmare con loro con una ‘vendetta’ al contratto rispetto a quanto accaduto con il trasferimento in nerazzurro.

Così il centrale de Vrij è pronto a cambiare aria in estate sposando un nuovo progetto interessante in vista della prossima stagione. Ancora un cambio di maglia a Milano cambiando soltanto sponda per continuare la propria carriera di assoluto livello. Ora potrebbe toccare al centrale olandese dell’Inter che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Fino a questo momento non c’è stato nessuno contatto con il suo agente per un possibile prolungamento contrattuale. A fine anno sarà addio con il Milan che resta molto interessato per un’occasione low cost.