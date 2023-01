La Juventus cambia tutto sulle fasce: Allegri prova a beffare ancora Sarri

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Emanuele Valeri, laterale della Cremonese nel mirino anche della Lazio di Maurizio Sarri: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, domani pomeriggio contro la Cremonese, si giocherà i primi tre punti del suo 2023 con la voglia di ripartire e riprendere al meglio dopo la sosta per il Mondiale che ha visto l’Argentina di Lionel Messi trionfare ai danni della Francia di Kylian Mbappe.

I bianconeri, che hanno ritrovato da poco anche Angel Di Maria e Leandro Paredes, sono a caccia della settima vittoria consecutiva e, per farlo, dovranno superare l’ostacolo Cremonese in quella che sarà una trasferta semplice soltanto sulla carta. La Juventus infatti non dovrà fare come il Milan di Stefano Pioli, bloccato sullo 0-0 proprio dai lombardi, che ha perso punti molto importanti nella corsa per lo scudetto. Nel frattempo però si entra sempre più nel vivo con le trattative di calciomercato, anche e soprattutto in vista dell’estate. La Vecchia Signora, nella prossima stagione, verosimilmente saluterà sia Alex Sandro che Cuadrado, e dovrà rivoluzionare la batteria degli esterni. Nel mirino potrebbe finire il profilo proprio di un giocatore avversario nel match di domani: stiamo parlando di Emanuele Valeri, laterale sinistro della Cremonese in scadenza di contratto al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, occhi su Valeri: duello col grande ex

Emanuele Valeri ha una valutazione di poco inferiore ai 5 milioni di euro e si sta comportando benissimo nel suo primo anno fra i grandi del campionato italiano di Serie A. Non più giovanissimo, il classe 1998 di Roma sta ben figurando e potrebbe essere un rincalzo di lusso nella nuova Juventus della prossima stagione.

Attenzione però alla concorrenza serrata per Valeri. Sulle sue tracce infatti attenzione alla Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Il tecnico, che con la Vecchia Signora ha vinto uno Scudetto, vorrebbe Valeri nel motore della sua squadra e potrebbe provare a forzare la mano per non essere beffato dalla Juventus e Allegri su questo potenziale colpo in sede di calciomercato.