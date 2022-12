Leao al Chelsea, la nuova proposta fa ‘sorridere’ Maldini

Il club londinese non molla la presa su Rafael Leao: arriva una nuova offerta che comporta l’inserimento di una contopartita tecnica

Nemmeno il tempo di riprendere confidenza coi campi di Milanello e con compagni ed allenatore, che subito Rafael Leao ha dovuto, suo malgrado, fare i conti con le mille e una indiscrezioni sul suo futuro prossimo. Il vivace scambio di battute andato in scena poche ore fa con lo Youtuber IShowSpeed – che invitava il calciatore a trasferirsi al più presto in Premier League – ne è una dimostrazione.

Al di là delle speculazioni e dei desideri di qualcuno, una cosa appare certa: il Chelsea non molla la presa sull’attaccante. L’ultima proposta del club londinese prevede l’inserimento di una contropartita tecnica come una sorta di ‘anticipo’ sul cartellino del portoghese. Inserendosi nelle necessità del momento del Milan, Todd Boehly avrebbe detto sì alla cessione immediata di un calciatore che sotto la precedente gestione Tuchel era considerato un titolare più che inamovibile.

Il Chelsea le prova tutte: ecco il pacco Mendy

Reduce da un periodo non felicissimo – per usare un eufemismo -, protagonista di un Mondiale deludente e scavalcato nelle gerarchie del tecnico Graham Potter da Kepa – Edouard Mendy non è certo più quella saracinesca che contribuì largamente al successo dei Blues in Champions League nel 2020-21. Il valore assoluto del portiere non è in discussione, ma la sua parabola inglese sembra aver preso una brutta piega.

Ecco che allora la società britannica, consapevole che il Milan non riesce ad uscire dall’impasse generato dall’infortunio di Mike Maignan – che continua a rimandare il suo rientro – ha in mente di girare il senegalese alla società rosssonera già a gennaio. Mendy rappresenterebbe una sorta di anticipo per il futuro cartellino di Rafael Leao. Che è il vero obiettivo di tutta la movimentazione di mercato. Le ultime indiscrezioni rifersicono di un Paolo Maldini assolutamente restio anche a prendere in minima considerazione l’ipotesi partorita dal Chelsea. L’obiettivo resta quello di legare l’attaccabte lusitano al Milan ancora per tante stagioni. Con buona pace delle pretendenti inglesi.