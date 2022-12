Guai senza fine per Pioli: allarme Maignan e nuovo stop

Stefano Pioli, tecnico del Milan, si vede costretto a dover ancora affrontare delle problematiche sul fronte infortuni: Maignan e non solo

Il prossimo ostacolo del Milan in Serie A si chiama Salernitana. La sfida tra i rossoneri targati Stefano Pioli e i granata guidati da mister Davide Nicola aprirà i battenti della sedicesima giornata. Una vittoria immediata, senza dubbio, darebbe slancio al ‘Diavolo’, chiamato a recuperare diversi punti di distacco dal Napoli capolista.

Allo stesso tempo, però, bisogna fare i conti con la spinosa situazione legata al fronte infortuni. Nella prima parte di stagione la truppa lombarda è stata vittima di numerose defezioni, alcune anche abbastanza rilevanti. Uno dei casi che desta maggiore preoccupazione, in tal senso, è quello relativo a Mike Maignan, fermo ai box da tempo per un problema al polpaccio. Problema che il portiere francese (assente al Mondiale in Qatar), non ha ancora superato, anzi. Come si apprende da ‘Calciomercato.it‘, infatti, tra due settimane l’estremo difensore ex Lille dovrà sottoporsi nuovamente a degli esami strumentali, per verificare a che punto sia il processo di guarigione. Dunque, salterà almeno la gara con la Salernitana, se non pure altre partite. Motivo per cui Maldini e Massara vorrebbe effettuare un’operazione in entrata per la porta e potrebbero cercare di anticipare a gennaio l’approdo dall’Atalanta di Marco Sportiello, il cui contratto è in scadenza giugno 2023.

Milan, non solo Maignan: nuovo stop per Origi

Le grane non finiscono qui, perché oltre a Maignan si registra un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra per Divock Origi. Tra sette giorni lo staff medico del club di Via Aldo Rossi rivaluterà in maniera approfondita le condizioni dell’attaccante ex Liverpool.

Come se non bastasse, andranno monitorati Rade Krunic e Junior Messias, anche loro alle prese con dei fastidi muscolari. L’obiettivo da qui alle prossime settimane è smaltire questa emergenza. E Pioli incrocia le dita.