La Juve cede Rabiot: lo scambio convince Allegri

La Juventus potrebbe così pensare all’addio di Adrien Rabiot, reduce da un Mondiale da protagonista: scambio possibile

Novità importanti in casa bianconera sul fronte calciomercato: vicino all’addio in estate, Adrien Rabiot ha optato per la permanenza in maglia bianconera volando al Mondiale con la Francia. Prestazioni importanti per il centrocampista della Juventus, che è sempre nel mirino delle big della Premier League.

A fine agosto il francese è stato vicinissimo al Manchester United: ora c’è il Tottenham guidato da Antonio Conte che potrebbe impostare una nuova trattativa con i bianconeri. Sul piatto il laterale Emerson Royal, che sarebbe sul punto di dire addio agli Spurs. Massimiliano Allegri sarebbe contento di quest’operazione suggestiva di calciomercato in vista dei prossimi mesi. Gennaio è già ricco di impegni per la compagine torinese, che vorrebbe essere protagonsita nella seconda parte di stagione dopo un avvio non troppo esaltante. A febbraio, poi, tornerà anche l’Europa League dopo l’eliminazione ai gironi della Champions: Allegri potrebbe pensare di arrivare fino in fondo alla competizione europea.

Juventus, lo scambio possibile con il Tottenham

Rabiot è l’obiettivo numero uno del club inglese, pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Gli Spurs starebbero pensando così al centrocampista francese per rinforzare la mediana dell’allenatore italiano.

Emerson Royal potrebbe così fare il caso di Allegri per rinforzare le corsie esterne della compagine bianconera. Novità importanti nei prossimi giorni con gennaio mese fondamentale anche per quanto riguarda il fronte calciomercato. Con la sosta Mondiale è stato possibile pensare ad eventuali rinforzi nella sessione invernale. La Juventus, coinvolta in varie inchieste extra-calcistiche, è orientata a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con innesti di qualità assoluta.