Fuori in stampelle e corsa in ospedale: si teme il lungo stop

Il Torino perde uno dei calciatori più rappresentativi per un brutto infortunio in amichevole, si temono lesioni importanti alla caviglia destra

Spesso gli infortuni di grossa entità accadono nel corso di partite sentite da entrambe le squadre, ma non è una regola fissa. Molto dipende anche dalla fragilità e dalla suscettibilità di un calciatore nell’accusare fastidi fisici. Quel che maggiormente influisce, però, è la cattiveria agonistica con cui avvengono determinati fatti di gioco.

Ed è stato questo il caso di Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, reduce da un bruttissimo infortunio nel corso della partita amichevole pre-ripresa di campionato contro la Cremonese. Stando ai fatti, l’avversario Dessers è franato malamente su di lui a seguito di un contatto aereo ed il calciatore è stato subito soccorso nel pieno delle urla di dolore. L’uscita in stampelle, coadiuvato dallo staff medico del club granata, ha dunque condotto direttamente all’ospedale.

Frattura o lesione: Ilkhan a riposo forzato

La paura per il tecnico Ivan Juric è che si possa trattare di una frattura alla caviglia destra, se non addirittura una lesione importante ai legamenti.

Per il centrocampista turco si prospetta un lungo periodo di guarigione ed in ogni caso si tratterà di una tegola importante, un’evenienza che il Torino non prevedeva di dover fronteggiare a pochi giorni dalla ripresa delle ostilità in Serie A.