Scambio immediato, ecco l’erede di Cuadrado

Possibile scambio nel calciomercato invernale per la Juventus, alla ricerca del sostituto di Cuadrado. Tutti i dettagli

“Scanavino si è presentato alla squadra e allo staff. Ha parlato poco ma ha detto cose corrette. Ha ribadito che la Juventus è sempre la Juventus, i programmi e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai”.

“Noi siamo i protagonisti del destino bianconero in campo e ci impegneremo su questo. La Juve è parte di uno dei gruppi industriali più potenti del globo, dopo di che la passione della società è immensa e questo ci da maggiori responsabilità Sono sempre stato sereno, poi dispiace leggere tutti i giorni queste cose”. Dopo Juve-Rijeka, Massimiliano Allegri ha parlato della prima uscita pubblica di Maurizio Scanavino da nuovo direttore generale del club bianconero. Le ambizioni non cambiano, e gli uomini alla guida della parte sportiva, almeno per il momento, nemmeno. Sarà infatti Cherubini ad operare sul prossimo calciomercato invernale. Una delle priorità, come noto, è quella di rinforzare il reparto terzini, in vista degli addii di Cuadrado e Alex Sandro.

Calciomercato Juve, l’assalto a Fresneda

Uno dei nomi già accostati alla dirigenza bianconera è quello di Ivan Fresneda del Valladolid.

Il giovanissimo classe 2004 è uno dei migliori prospetti spagnoli e si sta già mettendo in mostra in Liga. La sua valutazione, nonostante la giovane età, è di almeno 15-20 milioni di euro e destinata a salire ancora. Per anticipare le big europee, la Juventus potrebbe così tentare l’assalto già a gennaio, mettendo sul piatto il cartellino di Aké. Staremo a vedere.