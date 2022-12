Maldini chiede un aiuto a Galliani: assalto a gennaio

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: colpo in casa Monza, Maldini bussa a Galliani

Novità importanti a partire da gennaio per la società rossonera. Paolo Maldini vorrebbe così mettere a segno un colpo da novanta e starebbe pensando ad un rinforzo tra i pali. Nelle ultime ore è stato accostato il portiere dell’Atalanta, Marco Sportiello, ma nelle ultime ore sta prendendo quota sempre di più un altro profilo interessante.

In casa Milan tiene ancora banco il caso Mike Maignan, che dovrà sottoporsi a nuovi esami per il problema al polpaccio. Il portiere francese manca dalla sfida contro il Napoli giocata a San Siro il 18 settembre: inoltre, ha dovuto anche saltare il Mondiale. Le sensazioni non sembrano essere positive e così la società rossonera vorrebbe correre ai ripari. Negli ultimi giorni è stato accostato anche Marco Sportiello, attualmente all’Atalanta, ma secondo le indiscrezioni de Il Corriere dello Sport c’è anche Alessio Cragno del Monza nella lista di Paolo Maldini. Il Milan potrebbe bussare alla porta di Adriano Galliani per chiedere un innesto di qualità tra i pali: al momento l’ex Cagliari non sta giocando vista la titolarità conquistata da Di Gregorio.

Milan, Cragno per la porta: l’idea di Maldini

Alessio Cragno vorrebbe così tornare alla ribalta dopo tanti mesi trascorsi in panchina al Monza. L’idea di Paolo Maldini potrebbe essere decisiva con l’amico di sempre Adriano Galliani, che è sempre legato ai colori rossoneri.

L’altro profilo suggestivo è quello del portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, uno dei migliori della prima parte di stagione, ma che difficilmente lascerà la Toscana a gennaio per chiudere in bellezza la stagione. In estate ci sarà l’addio con il club toscano per fare il salto di qualità nella sua carriera rendendosi ancora protagonista. Idee suggestive per sostituire al meglio Mike Maignan, che potrebbe ritardare il suo ritorno in campo dopo il fastidioso problema al polpaccio che non vuole andare via.