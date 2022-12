“Ronaldo sta per firmare”: c’è la data

Cristiano Ronaldo sta per firmare il suo nuovo contratto: annuncio imminente, ecco la data per la firma del portoghese

Sono stati mesi difficili quelli vissuti da Cristiano Ronaldo in quel di Manchester. Il ritorno all’Old Trafford non ha portato i risultati sperati.

Il portoghese ha chiuso in anticipo il suo legame contrattuale con i ‘Red Devils’ ed è stato recentemente accostato a diversi club ma la sua scelta, al momento, pare ormai fatta. A sottolineare quanto sta per accadere è il giornalista ed esperto di calciomercato Rudy Galetti, su Twitter, che ha fatto chiarezza riguardo al destino riservato a Cristiano Ronaldo. Chiusa la sua seconda parentesi inglese con la rescissione e l’addio tribolato al Manchester United, per il cinque volte Pallone d’Oro la via pare tracciata e la sua prossima squadra sarà annunciata molto presto. “L’Al-Nassr sta spingendo affinchè Cristiano Ronaldo firmi entro questo weekend, in modo da dare l’annuncio ufficiale del portoghese prima del big match contro l’Al-Hilal”.

Riecco Cristiano Ronaldo: pronto l’annuncio

Galetti specifica, poi, quando arriverà il momento di scendere in campo per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus. “In ogni caso, se l’accordo venisse finalizzato, Ronaldo sarebbe tesserato (e iniziare a giocare) dal 1 gennaio”.

Una decisione ormai preso, con il comunicato ufficiale dell’Al-Nassr che pare imminente: a giorni si chiuderà per la firma del talento lusitano. Cristiano Ronaldo, in questo primo scorcio di stagione tra Manchester United e Portogallo, ha collezionato 26 presenze con 6 gol e 4 assist vincenti.