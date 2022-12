Simeone piazza il colpo, c’è l’offerta della Juventus

Valzer di portieri sull’asse Manchester-Madrid-Torino: il colpo di Simeone può rappresentare la svolta per la Juve

Sono ormai settimane, forse mesi, che si parla di un avvicendamento tra i pali della porta bianconera. Da sempre interessata al profilo di David De Gea, il numero uno del Manchester United, e dopo aver rivolto ultimamente lo sguaurdo al mercato italiano – con Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario messi sotto osservazione – la Juve torna a flirtare con i portieri stranieri.

Reduce da un grande Mondiale, dove è stato protagonista assoluto parando anche due rigori, Wojciech Szczesny sembra destinato a lasciare la Juve alla fine di questa stagione. Il motivo è da ricercare, più che nell’insoddisfazione per le sue prestazioni – peraltro di ottimo livello – nel fatto che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 non sia all’ordine del giorno nei programmi della dirigenza piemontese. Per una serie di fattori, non ultimo la supposta volontà del polacco di provare una nuova esperienza all’estero.

Simeone spinge per il ritorno di De Gea, via libera per la Juve

Federico Cherubini e soci, come detto, si stanno guardando intorno da mesi alla ricerca di un numero uno che possa prendere il posto dell’ex Arsenal e Roma. Uno dei nomi in cima lla lista è sempre stato Jan Oblak. Il gigante sloveno dell’Atletico Madrid è blindato da un contratto, rinnovato nello scorso luglio, fino al 2028. La nuova idea del tecnico Simeone di riportare a casa David De Gea – che è in scadenza di contratto con lo United– riapre delle succose opportunità per il club bianconero.

Nell’ottica di dare respiro alle finanze del club, il ‘Cholo‘ starebbe spingendo per il ritorno dell’estremo difensore spagnolo. Che potrebbe arrivare a prezzo di saldo. Contestualmente tornerebbe in voga la cessione dello stesso Oblak, che ha una valutazione di 40 milioni di euro contro i 15 dell’iberico. In questo contesto si reinserrirebbe la Juve, pronta al grande investimento sullo sloveno dopo aver ceduto Szczesny – preferibilmente in Premier – ed aver incassato quel gruzzolo necessario a rendere la doppia operazione fattibile economicamente.