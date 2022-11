Mondiali 2022: l’Argentina chiude al primo posto, Polonia seconda per un soffio

Serata di grandi emozioni nel Gruppo C, dove alla fine la spuntano l’Argentina, che passa da prima, e un’impaurita Polonia

Allo Stadium 974 di Doha, teatro di Polonia-Argentina, e al Losail Stadium di Losail, che ha ospitato Arabia Saudita-Messico, sono andati in scena gli ultimi due incontri del Gruppo C. Non sono mancate emozioni, errori, prodezze e colpi di scena. Alla fine a festeggiare sono le squadre di Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Mastica amaro, anzi amarissimo, il Messico che, pur non essendo stato mai secondo nel corso dei 90 ed oltre minuti di gioco, ha accarezzato a lungo il sogno qualificazione. Dopo il secondo gol dell’Argentina infatti, firmato Juliàn Alvarez, i centroamericani condividevano con i polacchi lo stesso numero di punti, differenza reti e gol fatti. A premiare la Polonia se i due incontri fossero rimasti sullo 0-2 – come erano al 67′ del match dell’Argentina – sarebbero stati il minor numero di cartellini gialli nella kermesse mondiale. Surreali gli ultimi 20′ di Lewa e compagni, attenti più a non essere sanzionati che a cercare il gol della sicurezza. Ci ha pensato poi il saudita Al-Dossari, al 95′, a regalare alla Polonia la qualificazione, con Lozano e compagni impegnati durante tutti gli ultimi 20′ a cercare un terzo gol che alla fine non è mai arrivato.

Polonia-Argentina 0-2 e Arabia Saudita-Messico 1-2

Polonia-Argentina 0-2 46′ Mac Allister, 67′ Alvarez

Arabia Saudita-Messico 1-2 47′ Martìn, 52′ Chavez, 95′ Al-Dossari

La classifica finale del Gruppo C

Argentina 6*

Polonia 4*

Messico 4

Arabia Saudita 3

*Qualificate agli ottavi di finale