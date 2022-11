Terremoto Juve, saluta un altro big e vola al Bayern

Terremoto Juve, un altro big può salutare e raggiungere de Ligt al Bayern Monaco. Tutti i dettagli

Nonostante le rassicurazioni di John Elkann, il mondo Juve è ancora scosso dopo le dimissioni dell’intero CdA e l’addio improvviso del presidente Andrea Agnelli.

“Le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della Società – ha comunicato Elkann – Il nuovo Consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. […] La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostengo e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario”. L’ad di EXOR, azionista di maggioranza della Juventus, ha anche confermato Massimiliano Allegri alla guida della squadra, con Cherubini operativo sul mercato. Tuttavia, passano inevitabilmente in stand-by tutte le trattative coi tesserati per il rinnovo. Anche Danilo, nonostante la scadenza nel 2024, era dato ormai prossimo al prolungamento con i bianconeri.

Calciomercato Juve, il Bayern Monaco può tornare su Danilo

In questo contesto, con il rinnovo in stand-by, potrebbe tornare all’assalto di Danilo il Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo de Ligt, ha nel mirino in casa bianconera anche l’esperto difensore brasiliano. L’ex Real Madrid e Manchester City si è ormai affermato tra i grandi leader bianconeri, ma potrebbe anche vacillare davanti all’offerta di un colosso come il Bayern. Staremo a vedere.