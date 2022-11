Centrale low cost: a giugno sbarca a Milano

Milan ed Inter pronte a darsi battaglia per il difensore che può arrivare in estate: lascia il top club per l’Italia

Non è stato un inizio di stagione esaltante per Milan ed Inter, già in netto ritardo nella classifica di Serie A dal Napoli capolista. Il discorso scudetto è ancora lungo e articolato ma le premesse, a tre mesi dall’inizio del campionato, non fanno dormire sonni tranquilli alle dirigenze meneghine. Motivo per cui, tra gennaio e giugno, Marotta da un lato e Maldini dall’altro puntano a rinforzare pesantemente le rose di Inzaghi e Pioli.

E tra le priorità delle due società milanesi, è ormai chiaro da tempo (specialmente per i nerazzurri) vi è la ricerca di un forte centrale difensivo.

Addio PSG: sceglie Milan o Inter

L’Inter è ormai rassegnata a perdere de Vrij a zero, a scadenza il prossimo 30 giugno. Bastoni piace tanto in Premier League (Manchester City in primis, oltre al Chelsea) e può regalare una ricca plusvalenza. Ecco perchè l’Inter si sta muovendo con almeno un rinforzo importante da affiancare al confermatissimo Skriniar per l’anno prossimo. Ed il nome, condiviso con la dirigenza milanista, è quello di Abdou Diallo. Un’occasione ghiotta, visto che il difensore di proprietà del PSG ma attualmente in prestito al Lipsia, è in scadenza nell’estate 2024 con il club francese. Arrivato poco più di tre anni dal Borussia Dortmund per 32 milioni di euro, la valutazione del difensore 26enne è in questo momento assolutamente più modesta.

Perchè basterebbero 10-11 milioni, tra sei mesi, per convincere la società di Al-Khelaifi a lasciar partire Diallo che difficilmente sarà riscattato dal Lipsia (per lui solo 5 presenze e 437′ in stagione con i tedeschi). Se le esigenze difensive dell’Inter sono chiare, anche il Milan intende migliorarsi là dove è possibile: inamovibili Kalulu e Tomori, uno tra Gabbia e Kjaer (che non ha ancora convinto dopo il rientro dal grave infortunio. E l’età avanza…) potrebbe salutare per far spazio proprio a Diallo.

Situazione dunque in divenire, con un derby all’orizzonte sull’asse Parigi-Milano: Abdou Diallo può davvero sbarcare a Milano.