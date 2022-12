Altro che retrocessione: “Juventus radiata”

La Juventus cercherà di risolvere il prima possibile i problemi extra-calcistici: il club bianconero proverà la sua innocenza

I prossimi mesi saranno decisivi per la Juventus per quanto riguarda le varie inchieste in atto. Dalla Procura di Torino a quella Federale: la società bianconera cercherà di dimostrare la propria innocenza. Saranno giorni complicati con numerose vicende extra-calcistiche che vanno risolte il prima possibile per poter programmare al meglio la prossima stagione. Una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda anche l’organigramma societario con le dimissioni di Andrea Agnelli come presidente.

L’avvocato Roberto Afeltra ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “Non dobbiamo avere paura di dire che se la Juventus, fosse ritenuta colpevole, dovrebbe essere radiata non retrocessa”. Successivamente ha aggiunto indicazioni dettagliate per esprimere il suo parere: “Non avrebbe più i criteri per essere iscritta al campionato e in questo caso la sanzione non è la retrocessione, è la radiazione”. La Juventus cercherà di dimostrare la propria innocenza per non rischiare sanzioni. Il club bianconero sta lavorando in maniera assidua per non incorrere in vari problemi amministrativi e non solo.

Juventus, le novità dell’ultim’ora

Nelle ultime ore la Procura Federale ha voluto anche aprire un nuovo fascicolo per indagare sugli altri club che sono coinvolti nell’inchiesta Prisma.

Nelle ultime ore la giustizia sportiva ha aperto nuovamente il fronte plusvalenze. In questo modo la Juventus dovrà affrontare tre processi sportivi in Figc con numerose variabili da tenere in conto. Il club bianconero vorrebbe così rasserenare tutto l’ambiente per provare così a programmare con maestria la prossima stagione. Vari scossoni in queste settimane, ma a breve ci saranno novità interessanti per quanto riguarda il futuro della società bianconera, al momento indagata su più fronti.