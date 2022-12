Newcastle punta il bomber con la Champions: Inter in ginocchio

Le società, oltre a programmare il mercato di riparazione, stanno già pensando a quello estivo in vista della prossima stagione.

Uno dei club più attivi in questo senso è il Newcastle, che sta disputando una stagione fin qui ottima in Premier League. I bianconeri, infatti, si trovano al terzo porto in campionato che, se confermato al termine della stagione, vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Proprio in caso di qualificazione, gli inglesi hanno già deciso il regalo da fare ai tifosi e al tecnico Howe.

Il Newcastle pensa in grande: obiettivo Lukaku

Come detto, il Newcastle sta disputando un’ottima stagione in campionato, che potrebbe portare i bianconeri a partecipare alla prossima Champions League.

In caso ciò si verificasse, i bianconeri punterebbero ad acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea, oggi in prestito all’Inter. La dirigenza ha individuato nell’attaccante belga il profilo giusto per disputare la massima competizione europea. Sul calciatore è forte anche l’Inter che vorrebbe tenerlo ma, una nuova richiesta di prestito, potrebbe indurre i blues a rifiutare. Proprio per questo potrebbe inserirsi prepotentemente il Newcastle, che non avrebbe problemi a chiudere la trattativa, sia per quanto riguarda il costo del cartellino sia per l’ingaggio da offrire al ragazzo. Il proseguo del campionato sarà decisivo per il club bianconero, che ha intenzione di prendersi la qualificazione e regalarsi il nuovo bomber. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.