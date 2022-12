Saluta Allegri per il Real: la Juve ne prende tre

I piani della Juventus per la prossima stagione vanno avanti: attenzione all’addio del big in direzione Real, triplo colpo bianconero

Non è un mistero che l’inizio stagionale della stagione sia stato altalenante. Chiuso il 2022 con una grande rimonta valsa il terzo posto dietro Napoli e Milan, la Juventus guarda con maggiore ottimismo all’immediato futuro.

Un futuro che, già a gennaio, può rivelare importanti operazioni di calciomercato tra entrate ed uscite. Sembra infatti necessaria una piccola rivoluzione, nel 2023, per riassestare un assetto che dentro e fuori dal campo ha registrato scossoni importanti. Dall’Inchiesta Prisma alla delusione in Champions League, Allegri potrebbe finire per perdere uno dei suoi big nell’estate 2023. Si tratta di Manuel Locatelli, arrivato nel 2021 dal Sassuolo e che potrebbe finire per cedere alle lusinghe di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid pare infatti interessatissimo al centrocampista di scuola Milan che lascerebbe un vuoto importante alla Juventus, insieme all’improbabile permanenza di Paredes destinato a tornare al PSG. Ecco quindi che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe in mente un triplo colpo per ridisegnare il centrocampo da consegnare ad Allegri al termine dell’attuale stagione.

Addio Locatelli: rivoluzione a centrocampo

In primis Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo con cui i bianconeri hanno un eccellente rapporto: corteggiato con insistenza anche dalla Roma, la società torinese potrebbe anticipare la concorrenza e regalarselo a giugno.

Troverebbe grande spazio davanti alla difesa Nicolò Fagioli che ha già mostrato sprazzi di grande calcio in questa stagione. Utile alla causa anche Nicolò Rovella, di rientro dal prestito al Monza. La Juventus, infine, monitora con grande interesse il profilo di Sofyan Amrabat, pilastro della Fiorentina ed in scadenza nel 2024 con i gigliati. Se non è rivoluzione, poco ci manca: con Locatelli al Real Madrid, la Juventus può stravolgere il centrocampo per la prossima stagione.