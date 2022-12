Mazzata ufficiale alla Roma: “È mobbing”

Attacco frontale alla Roma in merito alla questione Karsdorp: le dichiarazioni ufficiali

La FIFPRO (federazione internazionale dei calciatori professionisti) si espone fortemente, condannando il trattamento riservato dalla Roma a Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing.

Di seguito il comunicato della FIFPRO sul terzino giallorosso: “Karsdorp ha avuto gravi ripercussioni dopo il famoso episodio con Mourinho: accusato di essere un traditore dai tifosi. Questi atti apparentemente sono un modo per deviare dalle scarse prestazioni recenti del club e mirano a esercitare pressioni ingiustificate sul giocatore. Questo comportamento è incompatibile con il Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori“.

La FIFPRO dalla parte di Karsdorp: stangata alla Roma

Il comunicato prosegue: “Rick Karsdorp ha il pieno supporto sia della FIFPRO che del sindacato dei giocatori olandesi VVCS”.

Il direttore del VVCS e membro del consiglio della FIFPRO, Louis Everard, ha dichiarato: “Non è il primo caso di giocatore utilizzato come capro espiatorio per distogliere l’attenzione dalle prestazioni e dalla gestione dei club. Non è accettabile che un club isoli un giocatore e che lo tratti in modo diverso dai suoi compagni di squadra”. Il Segretario Generale della FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann, invece, si è esposto così: ha dichiarato: “I giocatori sono, prima di tutto, dipendenti dei loro club e, in quanto tali, le società hanno il dovere di prendersi cura di loro. Chiediamo alla Roma di garantire che Rick Karsdorp sia trattato in modo equo e che i suoi diritti vengano rispettati”.