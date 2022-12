Uno a gennaio, l’altro a giugno: Galliani piazza il doppio colpo dalla big

L’Ad del Monza continua a fare affari col club nerazzurro: tra gennaio e giugno potrebbero arrivare altre due pedine

Prima Andrea Ranocchia, arrivato a parametro zero ma comunque proveniente dall’Inter. Poi Stefano Sensi, per il quale Adriano Galliani ha insistito a più non posso con l’amico Beppe Marotta. Ancor prima però, e parliamo di quando i brianzoli erano ancora in Serie B, Michele Di Gregorio, di scuola nerazzurra, arrivato in prestito e poi riscattato dal Monza. Insomma, la strada che collega le due località è sempre fervida di possibili affari di mercato.

In vista dell’imminente sessione invernali di scambi, l’ambizioso club biancorosso è intenzionato a bussare ancora una volta alle porte degli uffici di Viale della Liberazione. Approfittando della necessità dell’Inter e di vendere – per questioni di bilancio – e di sfoltire la rosa, l’abile dirigente brianzolo avrebbe pianificato un doppio colpo. Il primo verrebbe messo a segno entro il prossimo mese, il secondo a fine anno, nel mercato estivo.

D’Ambrosio e Gagliardini, futuro al Monza?

Entrambi in scadenza a giugno 2023, entrambi pedine sì utili, ma non certo insostituibili nello scacchiere tattico di Inzaghi. Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini sono sulla lista dei possibii partenti ormai da qualche mese. La proposta di rinnovo del contratto tarda ad arrivare, e i due giocatori hanno già capito che il loro futuro non parlerà nerazzurro. Se per l’ex Atalanta una minima speranza di rinnovo ancora sussiste, per il difensore napoletano la via sembra ormai tracciata.

D’Ambrosio potrebbe trasferirisi in Brianza a gennaio per una cifra pari massimo a due milioni. Lo status di giocatore prossimo alla scadenza non consente all’Inter di tirarla troppo per le lunghe sul prezzo. Diversa, ma solo leggermente, la situazione che riguarda Gagliardini: la possibilità di inserire il centrocampista in qualche affare con altre squadre stuzzica la fantasia di Marotta. Il quale però è consapevole che il ragazzo potrebbe ancora essere utile, almeno fino al prossimo giugno, alla causa nerazzurra, accettando la conseguenza di una sua partenza a zero dal prossimo luglio.