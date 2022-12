Allegri e Ancelotti pronti allo scambio: via l’Azzurro, ecco il brasiliano

All’orizzonte spunta un clamoroso scambio tra la Juve e il Real Madrid: sul piatto due nazionali di Italia e Brasile

Dopo aver incrociato i loro interessi sia nella scorsa primavera – quando il Real ha iniziato a corteggiare Rudiger, già seguito dalla Juve – che in piena estate, quando le Merengues hanno affondato il colpo per Tchouameni, la Casa Blanca e la Vecchia Signora potrebbero ben presto concludere un affare insieme.

Fermo restando che tra i due club resta sempre aperta la finestra per un possibile passaggio di Marco Asensio alla Continassa, all’orizzionte spunta un’altra possibilità. Quella di un super scambio che coinvolgerebbe due calciatori abbondantemente nel giro delle rispettive Nazionali.

Juve e Real fanno affari: clamoroso scambio

Dall’anno prossimo il centrocampo del Real Madrid potrebbe dover fare a meno di due pedine importanti, anzi crucuali negli ultimi anni. Parliamo di Toni Kroos e Luka Modric, entrambi in scadenza di contratto e comunque possessori di una carta d’identità che presumibilmente non garantirà lo stesso livello di eccellenza delle scorse stagioni. Normale quindi che Ancelotti, oltre ad aver già pianificato la promozione di Camavinga e Tchouameni, abbia in mente un sostituto da far entrare nelle rotazioni della linea mediana.

L’obiettivo sarebbe stato individuato in Manuel Locatelli, il giocatore della Juve che negli ultimi tempi, anche a causa di qualche infortunio, non è stato sempre titolare nello scacchiere tattico di Allegri. Il Real potrebbe bussare alla porta dei bianconeri, che normalmente non si priverebbero dell’ex Sassuolo. Le finanze però son quel che sono. E allora anche un sacrificio tecnico potrebbe essere contemplato. Alla Juve serve un difensore centrale di livello, e si dà il caso che al Real Eder Militao non goda più della quasi sconfinata fiducia di cui poteva fregiarsi fino allo scorso anno. Il clamoroso scambio potrebbe concludersi alla fine di questa stagione. A meno che le due dirigenze non optino per accelerare i tempi chiudendo l’affare entro il 31 gennaio prossimo.