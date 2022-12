Da Modric a CR7: Ancelotti svela tutto

Carlo Ancelotti non intende smettere proprio ora. Alla guida del Real Madrid, è tornato a parlare del futuro di Modric e Cristiano Ronaldo

Il campione portoghese è tornato ad allenarsi anche nel centro sportivo del Real Madrid, ma al momento non ci sono novità per quanto riguarda il suo futuro. Sull’argomento ha speso diverse parole anche l’allenatore italiano della compagine spagnola, Carlo Ancelotti, che intende continuare la sua avventura alla guida dei “blancos” fino alla scadenza del suo contratto. Negli ultimi giorni il suo profilo è stato accostato anche alla Nazionale brasiliano per il post Tite, ma subito ha voluto smentire queste indiscrezioni.

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport Carlo Ancelotti ha svelato così il futuro di Cristiano Ronaldo: “Ha chiuso senza Mondiale a differenza di Messi, ma ha fatto una carriera straordinaria soprattutto al Real Madrid“. Poi ha aggiunto: “E’ ancora competitivo ad alto livello. Non credo che il mondo arabo sia adatto per lui, ma non so cosa farà nel futuro”. Successivamente lo stesso allenatore italiano ha rivelato novità importanti anche sul celebre centrocampista croato, reduce dall’ennesima prova da urlo al Mondiale qualificandosi al terzo posto con la Nazionale: “Modric è un immortale. Se vuole rimane e siamo tutti sicuri che terminerà la sua carriera nel Real”.

Real Madrid, a breve la decisione di CR7

La volontà di Ronaldo è quella di continuare la sua avventura nel calcio che conta. Gli sono arrivate numerose offerte per il prossimo futuro dopo l’addio al Manchester United. CR7 sta valutando al meglio le possibili destinazioni in vista di gennaio: la firma potrebbe arrivare a breve. In questi giorni si sta allenando alla grande nel centro sportivo del Real Madrid suscitando così forti attenzioni in vista di un possibile colpo dei blancos.

A Madrid ha vinto di tutto e così il suo rapporto con il presidente Florentino Perez è sempre stato eccezionale. La sua volontà è continuare per tante stagioni ad altissimi livelli per continuare il confronto con Lionel Messi, che si è laureato Campione del Mondo proprio nelle ultime ore. Il Mondiale era l’ultimo trofeo personale che gli mancava: ora la Pulce non intende proprio fermarsi per collezionare altri successi.