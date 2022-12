Svolta Milan e firma imminente: ora il rinnovo è più vicino

Un rilevante calciatore che milita nelle fila del Milan potrebbe prolungare a breve la scadenza del suo attuale contratto col club rossonero

Il Milan prosegue la preparazione in quel di Dubai. Il prossimo 4 gennaio la squadra targata Stefano Pioli sarà impegnata nel match sul campo della Salernitana di Davide Nicola, una gara da non sottovalutare nonostante sia più che fattibile sulla carta.

È importante, infatti, ripartire subito col piede giusto, a maggior ragione considerando l’ampio distacco dal Napoli guidato da mister Luciano Spalletti (primo in classifica a quota 41 punti). I partenopei hanno letteralmente fatto terra bruciata nelle scorse settimane, dominando in un lungo e in largo anche in Champions League. Riusciranno a mantenere gli stessi ritmi nei mesi a venire? Il ‘Diavolo’, ovviamente, spera che ciò non accada. Nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare sul fronte rinnovi. La spinosa situazione relativa al futuro di Rafael Leao andrà risolta il prima possibile. L’attaccante portoghese non disdegnerebbe una permanenza a Milano, ma la sua firma è tutt’altro che certa a causa della richiesta economica e della concorrenza prestigiosa (Chelsea su tutti). Pare, invece, che possa divenire realtà nel giro di poco tempo il prolungamento di Ismael Bennacer.

Calciomercato Milan, si avvicina il rinnovo di Bennacer: ingaggio triplicato

L’algerino è uno degli elementi più significativi nello scacchiere di Pioli e rinunciare alla coppia in mediana con Tonali appare davvero complicato. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Empoli sarebbe prossimo al prolungamento dell’attuale accordo scritto, la cui scadenza è prevista per giugno 2024.

Sempre secondo la rosea, c’è ottimismo ai piani alti del club di Via Aldo Rossi e la firma potrebbe perfino essere imminente. Dopo la notizia del cambio di agente, con l’ingresso nella scuderia di Enzo Raiola, si era diffuso il sospetto che la mossa in questione potesse rappresentare un’anticamera dell’addio del classe ’97, corteggiatissimo in Europa. Ma tale scenario ora sembra più distante: il nuovo contratto sarà fino al 2027, con ingaggio quasi triplicato a 4 milioni netti più bonus. Mercoledì il Milan rientrerà alla base e da quell’istante ogni giorno sarà buono per incontrare il procuratore di Bennacer e cercare di chiudere in fretta la pratica.