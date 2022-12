McKennie porta il campione del Mondo: Juve show

La Juventus proverà a mettere a segno un grande colpo in estate: McKennie per il perno dell’Argentina di Messi

Esattamente due settimane alla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ed in casa Juventus i piani per il futuro sono chiari.

Se le prime settimane del 2023 potrebbero regalare dei puntelli per sistemare l’attuale rosa, il mercato a partire da giugno vedrà una vera e propria rivoluzione al gruppo allenato da Allegri. E, in tal senso, uno dei nomi che potrebbe venire sacrificato per permettere l’arrivo di grandi nomi è quello di Weston McKennie. Il centrocampista texano ha mercato, piace molto in Premier League ed è per questo motivo che la ‘Vecchia Signora’ starebbe valutando una proposta con l’intenzione di portare a Torino un campione del Mondo. Grande protagonista con l’Argentina con cui ha da poche ore alzato il trofeo più prestigioso, Alexis Max Allister è un profilo che piace tantissimo alla società piemontese. La Juventus ci sta pensando e avrebbe pronta una proposta di scambio che includerebbe proprio McKennie, per convincere il Brighton.

Mc Allister con lo scambio: il Brighton risponde alla Juve

Lo statunitense è valutato circa 20-25 milioni di euro dalla Juventus ma il club inglese ha le idee chiare per l’eventuale partenza del suo gioiello.

Per permettere a Mac Allister di accasarsi altrove, infatti, il Brighton ha intenzione di chiedere non meno di 30 milioni. Solo cash, senza contropartite, complicando non poco i piani bianconeri per arrivare al 23enne di Santa Rosa. Il talento sudamericano, arrivato al Brighton nell’inverno 2019 dall’Argentinos Juniors per solo 8 milioni di euro ha chiuso il Mondiale conn 6 presenze, 1 rete ed 1 assist agli ordini del Ct Scaloni.