Allegri finisce nei guai: ecco cosa sta succedendo

Novità importanti in casa Juventus in vista di gennaio: Allegri dovrà così pensare alle migliori scelte di formazione, che caos

Dalla finale Mondiale vinta da Di Maria e Paredes alla delusione di Rabiot: la Juventus è al lavoro alla Continassa per preparare così il ritorno in campo ad inizio gennaio. Nell’ultima sfida i bianconeri hanno superato l’Arsenal con una formazione imbottita di giovani talenti, ma ora si inizierà a fare sul serio dopo la fine del Mondiale.

Rabiot, Paredes e Di Maria difficilmente saranno pronti per le sfide di inizio gennaio. I tre calciatori della Juventus avranno diritto a circa 15 giorni di vacanza dopo un mese di ricchi impegni al Mondiale in Qatar. Inoltre, anche l’umore è completamente diverso con il centrocampista francese che dovrà cercare di ricaricare le batterie dopo la delusione ai calci di rigore contro l’Argentina che si è laureata Campione del Mondo. Inoltre, lo stesso Massimiliano Allegri dovrà monitorare attentamente il recupero di Paul Pogba, che non corre da tempo e non gioca una gara ufficiale dalla scorsa primavera. Prima la terapia conservativa, poi l’operazione al ginocchio: ieri lo stesso Pogba è volato in Qatar per assistere dal vivo alla finale Mondiale tra Francia e Argentina.

Juventus, problemi in casa bianconera: la soluzione di Allegri

Lo stesso centrocampista francese della Juventus difficilmente sarà in campo prima di febbraio: le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno in vista del ritorno in campo della compagine bianconera. Il 13 gennaio, inoltre, allo Stadio Maradona andrà in scena anche la super sfida contro il Napoli, che intende allungare ancora di più in classifica con due gare in pochi giorni davvero decisive. Dopo l’Inter a San Siro i partenopei se la vedranno con i bianconeri in casa: in caso di due vittorie per gli azzurri, Luciano Spalletti avrebbe ancora un ottimo vantaggio sulle dirette concorrenti.

Le notizie intorno alla condizione fisica di Pogba non sono entusiasmanti con il centrocampista francese che sta riprendendo la forma fisica in maniera graduale. Tra circa quindici giorni ci sarà il ritorno in campo della Juventus senza le stelle Mondiali che dovranno così rilassare per un tour de forca importante in vista degli impegni nel 2023.