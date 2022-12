Inter, osservato speciale in Qatar: Marotta si gioca la carta Sensi

L’Inter monitora un nuovo obiettivo dal Qatar: Marotta si gioca la carta Stefano Sensi come contropartita

L’Inter vuole farsi trovare pronta al ritorno in campo per riprendere la corsa al primo posto. L’ultima vittoria contro l’Atalanta a Bergamo è stato un segnale forte e significativo per le rivali, ma il cammino è ancora lungo.

Simone Inzaghi spera di riavere finalmente Romelu Lukaku dopo un infortunio piuttosto lungo che sta condizionando anche il suo Mondiale col Belgio. Proprio da Qatar 2022 sono arrivate già le qualificazioni agli ottavi di Olanda e Argentina che vedono protagonisti 3 giocatori nerazzurri, De Vrij, Dumfries e Lautaro Martinez. Proprio tra le file argentine l’Inter avrebbe messo gli occhi su un centrocampista che in questo Mondiale sta dando risposte importanti. Il giocatore in questione è Alexis Mac Allister. Il classe ’98 è stato decisivo per l’accesso agli ottavi della squadra di Scaloni, realizzando il gol che ha aperto le marcature contro la Polonia. Le sue caratteristiche, come riportato da ‘interlive.it’, hanno piacevolmente colpito la dirigenza nerazzurra.

Inter, osservato speciale in casa Argentina: piace Mac Allister

Mac Allister è l’osservato speciale dell’Inter in questo Mondiale. Un centrocampista che rispecchia le caratteristiche che piacciono a Simone Inzaghi e che già prima di questa coppa del Mondo aveva fatto vedere ottime cose in Premier League. Il classe ’98 scuola Boca Juniors, ha già collezionato 5 gol in 14 presenze con la maglia del Brighton, guidato da Roberto De Zerbi.

Mac Allister ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2025 col Brighton. L’Inter intende provarci e sta pensando di inserire una contropartita per abbassare il costo del cartellino del centrocampista argentino. I nerazzurri, infatti, potrebbero inserire Stefano Sensi, ex pupillo di De Zerbi e attualmente in prestito al Monza.