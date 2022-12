Nuova svolta per de Vrij: sarà addio immediato

Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter, potrebbe lasciare l’Inter nel calciomercato invernale: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La rosa di quest’anno dell’Inter di Simone Inzaghi è piena di giocatori in bilico in vista delle prossime finestre di calciomercato.

Nei nerazzurri ad esempio è molto delicata la questione legata ai tre difensori titolari della squadra: Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. Per il primo la situazione è decisamente complessa. Il giocatore slovacco è in scadenza di contratto al termine della stagione e l’Inter ha formulato la sua offerta, ma la risposta stenta ancora ad arrivare. Il club meneghino vorrebbe chiudere l’accordo entro la fine dell’anno solare così da assicurarsi una ripartenza della stagione al pieno delle possibilità e con la mente sgombra da eventuali questioni future. Anche per Bastoni la situazione non è facile. Il difensore italiano vedrà il suo contratto scadere nel 2024 e su di lui ci sono le sirene della Premier League, in particolare dal Tottenham di Antonio Conte, l’uomo che l’ha lanciato proprio in maglia nerazzurra. Infine c’è de Vrij. Il giocatore olandese potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione, ma attenzione al calciomercato invernale con il possibile inserimento del Manchester United, a caccia di giocatori di esperienza internazionale per il reparto difensivo.

Calciomercato Inter, lo United su de Vrij: ecco la proposta

Il Manchester United allenato da Erik Ten Hag, tecnico con una grande conoscenza del calcio olandese, potrebbe tuffarsi proprio sull’occasione de Vrij per gennaio. La richiesta dell’Inter, che sta comunque lavorando al rinnovo del contratto per l’ex giocatore della Lazio, potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, una cifra non altissima, ma neanche bassa considerando l’anagrafica di de Vrij e la breve durata dei suoi termini con la casacca della Beneamata. Restano da vedere le intenzioni dei Red Devils, se vorranno spingere subito l’acceleratore per l’olandese o magari attendere l’estate.