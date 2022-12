Bufera Juve: esclusa anche dalla Champions

Altri guai per la Juventus: possibile esclusione anche dalla Champions League, ecco cosa succede

La bufera che ha colpito la Juventus potrebbe estendersi alle coppe europee. Il rischio è alto, in quanto i due sistemi sono strettamente collegati.

La qualificazione alle coppe europee avviene dopo aver ottenuto la “licenza Uefa” dalla propria federazione. Ma se una licenza viene ottenuta omettendo dolosamente informazioni, oppure presentando dati falsi, o alterando il bilancio del club, allora l’Uefa può intervenire per revocare questo accesso. La Uefa ha anche la possibilità di applicare le sue sanzioni, proporzionate alla gravità del caso. Riferendoci specificatamente alla Juventus, Nyon può soltanto aspettare le decisioni Figc. Il club bianconero, dall’introduzione della Superlega in poi, non ha avuto buoni rapporti con la Uefa, per usare un eufemismo. Questa situazione aggrava ulteriormente la posizione della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, rischio anche per la Champions

A Nyon sperano che il fascicolo aperto dalla procura federale venga chiuso il più presto possibile. Andrà provata l’alterazione dei dati da parte della Juventus, servono le prove ma il rischio per il club bianconero è che venga appurata la documentazione falsa per la qualificazione alle coppe europee. Oltre alla questione plusvalenze e Fair Play finanziario, due temi caldi e ancora non scoperchiati.