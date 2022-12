Leao, il video allarma il Milan: “In Premier spaccherai”

Il tormentone sulla permanenza di Rafael Leao al Milan si arricchisce di una nuova puntata: spunta un video che mette in allarme Maldini

Tornato a Milano dopo la pausa susseguita al Mondiale in Qatar – dove il suo Portogallo ha dovuto ingoiare l’eliminazione in regime di quarti di finale per mano del Marocco – Rafael Leao ha scaldato i cuori dei tifosi rossoneri postando su Instagram una sua foto che lo ritrae impegnato negli allenamenti a Milanello con la didascalia ‘Sono tornato a casa’.

Le voci su un suo possibile addio alla Serie A però, unitamente al forte pressing del Chelsea su di lui – non si sono affatto placate. La telenevola sulla firma per il tanto sospirato rinnovo si è infatti arricchita di una nuova puntata. Stavolta il protagonista è lo stesso calciatore, che ha avuto uno scambio di battute con il noto Youtuber IShowSpeed nel corso di una videochiamata. Il contenuto della conversazione è stato riportato da ‘Radio Rossonera’.

Rafael Leao, c’è chi spinge per un approdo in Premier

Nel corso dello scambio, lo Youuber americano ha fatto più volte finta di non capire, o di non sapere, per quale squadra giocasse l’attaccante portoghese. Alle continue affermazioni di Leao sul fatto che il suo club fosse il Milan, IShowSpeed è uscito allo scoperto. Rivolgendosi direttamente all’ex giocatore del Lille, ha espresso chiaramente il suo desiderio sul futuro dell’attaccante lusitano.

“Sono un tuo grande fan, giochi per la squadra rossa e nera e ridi sempre. Ma in che nazione è questo AC Milan?”, ha incalzato lo staunitense. “Italia“, la risposta di Leao. A quel punto l’influencer ha provato a convincere l’amico ad andare a giocare in Premier League: “Tu credi?” ha chiesto Rafa. “Assolutamente, fratello. Se vai in Premier League spaccherai e diremo «quel ragazzo nero è folle!», te lo prometto. Hai talento e sei il futuro del Portogallo. Quando ti guardo io vedo me stesso“. Insomma, per Leao le tentazionii e i suggerimenti di cambiare aria arrivano anche dagli amici, non solo dalle sonanti sterline promesse dal Chelsea in caso di arrivo a Londra…