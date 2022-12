Infortunio e scambio con Dumfries: così l’Inter ‘frega’ il Milan

Dopo il nuovo infortunio, la big intende farsi sotto per prendere Denzel Dumfries già durante la finestra di gennaio: intreccio Inter-Milan

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista del big match contro il Napoli. Fra le mura di San Siro, la sera di mercoledì 4 gennaio, i nerazzurri affronteranno faccia a faccia la capolista guidata da Luciano Spalletti e stavolta non potranno assolutamente sbagliare.

Una sconfitta potrebbe rivelarsi fatale in ottica Scudetto, specialmente se i partenopei dovessero allungare il distacco portandolo a ben quattordici. Manca parecchio ancora al termine della stagione, ma per recuperare tutto questo terreno perso servirebbe forse un miracolo. A maggior ragione nel caso in cui i campani mantenessero il ritmo scoppiettante che li ha caratterizzati negli scorsi mesi. Attenzione, inoltre, a ciò che potrebbe accadere in ambito di calciomercato, anche per quanto concerne il fronte uscite. La ‘Beneamata’, presumibilmente, avrà bisogno di mettere in atto una grande cessione per questioni di bilancio.

In tal senso, uno dei profili più sacrificabili è senza dubbio Denzel Dumfries, il quale si è reso protagonista in positivo di un buon Mondiale con l’Olanda targata Louis van Gaal. L’ex PSV Eindhoven non ha convinto pienamente dal suo approdo ad Appiano Gentile e le opzioni per sostituirlo non mancano, motivo per cui – di fronte ad una ricca offerta – il club lombardo accetterebbe di privarsene. E come noto, il classe ’96 (compirà 27 anni il prossimo 18 aprile) piace da tempo al Chelsea di Graham Potter, che ora deve fare i conti con il nuovo infortunio del titolarissimo Reece James.

Calciomercato Inter e Milan, il Chelsea torna alla carica per Dumfries: scambio con Ziyech

Il terzino inglese è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante la sfida contro il Bournemouth, dopo neanche un’ora di partita. Rimarrà fermo ai box per almeno un mese ed ecco che i ‘Blues’ starebbero pensando di tornare alla carica per Dumfries, al fine di acquistarlo già a gennaio.

La società londinese, in particolare, avrebbe in mente di avanzare una proposta di scambio, inserendo nell’affare il cartellino di Hakim Ziyech. Il marocchino è uno dei nomi in cima alla lista del Milan. Di conseguenza, dicendo sì a tale proposta, l’Inter rovinerebbe i piani dei cugini. Marotta, però, cederebbe Dumfries soltanto previa offerta cash da 50-55 milioni di euro. Niente contropartite.