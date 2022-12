La Premier spaventa la Juve: oltre 80 milioni per l’addio

Il calciomercato di riparazione è pronto ad entrare nel vivo, ma le società stanno già pianificando le strategie future.

Il calciomercato invernale è pronto a partire tra qualche giorno, con le società che stanno valutando possibili acquisti per rinforzare la propria rosa.

Oltre al mercato di riparazione, però, molti club sono già attivi per il futuro in vista della prossima stagione, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Una delle più attive, anche per quanto riguarda le uscite, è la Juventus, che potrebbe salutare qualche calciatore nel prossimo mercato estivo. Il top player che potrebbe partire in caso di offerta importante è Vlahovic, che il club bianconero valuta oltre 80 milioni di euro. Proprio per quanto riguarda l’attaccante serbo, offerte importanti potrebbero arrivare dalla Premier League.

Futuro di Vlahovic in bilico: il Newcastle ci pensa

Come detto, il futuro di Dusan Vlahovic in bianconero è tutt’altro che scontato, con la Premier pronta a farsi sotto nel prossimo mercato estivo.

La società che potrebbe fare un tentativo è il Newcastle, oggi al secondo posto in campionato. Qualora i bianconeri dovessero centrare l’obiettivo Champions League, potrebbero fare un tentativo mettendo sul piatto più di 80 milioni, accontentando la vecchia signora. La destinazione, però, non convince molto il calciatore, che preferirebbe attendere offerte da club più blasonati come Chelsea e Manchester United. Il progetto del Newcastle, con un contratto importante, però, potrebbero far vacillare il calciatore, che non disdegnerebbe un approdo nella massima serie inglese. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Dusan Vlahovic che potrebbe viverlo da protagonista. La Juventus è chiamata a resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare dall’Inghilterra, e che potrebbero convincere il serbo a salutare dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.