Dzeko evergreen e il top club europeo prova a strapparlo all’Inter a gennaio!

Le prestazioni di Edin Dzeko negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione del Manchester United in vista della finestra invernale di calciomercato: le ultimissime notizie di Serie A

La stagione di Edin Dzeko finora con la maglia dell’Inter è decisamente superiore a quelle che erano le aspettative di quest’estate.

Finora, nel campionato italiano di Serie A, il centravanti bosniaco, approdato in nerazzurro nell’estate di calciomercato del 2021 dalla Roma di Josè Mourinho, ha collezionato 15 gettoni mettendo a segno ben sei reti e fornendo tre assist ai suoi compagni di squadra. Non solo, anche in Champions League il ruolino di marcia è di tutto rispetto. Tre gol siglati in sei apparizioni, uno score da top player nell’Inter di Inzaghi che ha superato il gironcino di Champions League eliminando addirittura il Barcellona di Xavi. Insomma, con l’arrivo di Lukaku ci si aspettava ben altra annata da Dzeko, da comprimario, ma i ripetuti infortuni del belga hanno confermato ancora una volta l’importanza enorme che il bosniaco ha nel motore dell’Inter. Dzeko attualmente è in scadenza di contratto al termine della stagione e le sue prestazioni avrebbero portato il Manchester United a riflettere su una possibile offerta nella finestra invernale di calciomercato che sta per iniziare: andiamo a scoprire di più.

Calciomercato Inter, lo United guarda a Dzeko per l’attacco

Edin Dzeko, centravanti dell’Inter in scadenza di contratto, è un classe 1986, non più giovanissimo. L’ex giocatore del Manchester City, protagonista fra le altre cose del primo scudetto del nuovo corso dei Citizens targato Roberto Mancini, ora sarebbe un obiettivo dello United di Ten Hag che è a caccia di un attaccante esperto che possa trascinare il reparto nella seconda parte di stagione, soprattutto dopo l’addio di Cristiano Ronaldo in seguito alle polemiche pre-mondiale.

Sarà difficile che arrivi una vera e propria offerta all’Inter per Dzeko, ma i Red Devils andrebbero a liberare la Beneamata di un ingaggio decisamente pesante, ma occhio all’importanza del bosniaco nei motori nerazzurri.