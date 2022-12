Bellingham regala il colpo mondiale: la Juventus senza speranze

Bellingham è tra i più ambiti sul mercato e potrebbe lasciare Dortmund in estate: si apre l’asta per un altro big e la Juventus rimane fuori

Il Mondiale in Qatar ha definitivamente consacrato alcuni giocatori che adesso sono pronti a spiccare il volo verso i top club europei. Uno di questi è sicuramente Jude Bellingham.

Prima del Mondiale era uno dei giovani più attesi e il classe 2003 non ha deluso le attese, segnando all’esordio con un sontuoso colpo di testa contro l’Iran. Anche nelle partite successive è stato fondamentale per l’Inghilterra, soprattutto negli ottavi contro il Senegal dove ha dominato il centrocampo con estrema disinvoltura. Adesso per il Borussia Dortmund trattenerlo sarà molto complicato, nonostante il contratto fino al 2025. Le possibilità che Bellingham lasci Dortmund in estate sono molto alte e il club tedesco sta lavorando già all’eventuale sostituto.

Il Dortmund si fionda su Mac Allister: parte l’asta che manda fuori gioco la Juve

Con l’eventuale addio di Bellingham, il Borussia Dortmund si fionderebbe su un altro grande protagonista del Mondiale, Alexis Mac Allister, laureatosi da pochi giorni campione del Mondo.

Il centrocampista del Brighton è partito come riserva nell’undici di Scaloni ma presto è diventato un titolare inamovibile per il gioco dell’Argentina. Mezz’ala moderna che riesce a coprire tutte le zone del campo, interpretando egregiamente le due fasi. Suo il gol che sblocca una partita complicata contro la Polonia e che apre la strada ai quarti di finale. Mac Allister è diventato un protagonista inaspettato del Mondiale e adesso è uno dei nomi più gettonati sul mercato. Su di lui è forte l’interesse anche di Benfica, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid ma anche della Juventus. Mac Allister è legato al Brighton fino al 2025 e ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Difficile che si muova a gennaio, più probabile a giugno, alla luce della grande concorrenza che potrebbe far fuori la Juventus.