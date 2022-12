Cristiano Ronaldo sta cercando te: offre lavoro da 6mila euro

Cristiano Ronaldo è pronto a pagare uno stipendio da 6mila euro al personale della sua nuova mega villa

In attesa di definire i dettagli del faraonico contratto con l’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo sarebbe alla ricerca di personale per la sua nuova grande e lussuosa abitazione. Anche lo stipendio che offre è da capogiro.

Dopo l’esperienza con il Portogallo in Qatar e la rescissione del contratto che lo legava al Manchester United, Cristiano Ronaldo è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Nassr, club militante nel massimo campionato saudita.

In attesa di firmare un contratto con un ingaggio da capogiro (si parla di 200 milioni di euro a stagione) Cristiano Ronaldo pensa ad organizzare la vita nella sua villa da sogno a Quinta Marinha, nella regione di Cascais, non lontano dall’Oceano Atlantico e distante circa trenta chilometri da Lisbona. Una villa acquistata per dieci milioni di euro, spesa che si raddoppia dopo i lavori di “rifinitura” concordati con Georgina.

Cristiano Ronaldo cerca personale per la villa: stipendio da sogno

Ai 20 milioni di euro di spesa iniziale, bisogna aggiungerne altri 12 per il trasferimento in zona di un Golf Club. Una vera e propria reggia quella dell’attaccante, che copre una superficie di quasi 3mila metri quadri e che si sviluppa su tre piani. Ci sono poi altri 544 metri quadri tra piscina all’aperto, giardino, palestra, un campo da tennis ed un ampio garage per parcheggiar le tante auto di lusso, tra cui l’ultima Rolls-Royce regalatagli da Georgina.

Per una villa da sogno, ci vuole un personale all’altezza: secondo le indiscrezioni del portale lusitano Correio da Manhã, CR7 sarebbe alla ricerca di almeno quattro collaboratori domestici, tra cui uno chef di livello ed un maggiordomo. A questi, verrà offerto uno stipendio base di 6mila euro per lavorare nella villa da sogno del campione portoghese, il quale avrebbe ingaggiato anche uno specialista del sushi. Ovviamente, tutti i collaboratori dovranno firmare delle clausole per la riservatezza da mantenere sulla vita dell’ex Juventus e della sua famiglia.