Post Cristiano Ronaldo da sogno: addio Serie A

Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto difficile da colmare per il Manchester United: il suo erede può arrivare dall’Italia

Non ci sono dubbi sul fatto che, anche all’alba dei 38 anni, Cristiano Ronaldo rappresenti uno dei simboli che monopolizzano l’attenzione di tutti. Ed il recente rumoroso addio al Manchester United non ha fatto eccezione.

La sua seconda avventura all’Old Trafford è stata un fallimento e l’avvento di ten Hag non ha fatto altro che incrinare un rapporto già difficile tra il cinque volte Pallone d’Oro ed i compagni di squadra. In attesa di essere annunciato come prossima stella dell’Al-Nassr, il portoghese guarda anche a chi lo rimpiazzerà allo United. I ‘Red Devils’ sono al lavoro per piazzare un colpo da sogno in grado di far tornare entusiasmo ad una piazza evidentemente anestetizzata dai recenti fallimenti in Premier League. Ben 11 punti di distacco dall’Arsenal capolista e la voglia di ripartire l’anno prossimo con rinnovate ambizioni. Ecco perchè il sogno di ten Hag si chiama Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha spiazzato un pò tutti in Italia, impattando con numeri da vero top player con la maglia dei partenopei.

Lo United su Kvaratskhelia: la richiesta del Napoli

Arrivato per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, ‘Kvaradona’ viene adesso valutato non meno di 80-100 da Aurelio De Laurentiis.

Una cifra pazza alla quale i ‘Red Devils’ proveranno ad avvicinarsi mettendo sul piatto circa 60-70 milioni. Il post CR7, dunque, sembra iniziare a prendere forma in vista del 2023. Sono state fino a questo momento 17 le presenze di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli, tra Serie A e Champions League: il 21enne di Tiflis ha già segnato 8 reti e firmato ben 10 assist vincenti. Il destino potrebbe chiamarlo in Inghilterra: il Manchester United ci proverà ad ogni costo.