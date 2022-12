Guardiola sulla strada della Juventus: subito al City

Pep Guardiola continua a monitorare nuovi colpi per allestire una rosa sempre più competitiva: Juventus defilata

Il calciomercato non dorme mai. Il Manchester City è sempre protagonista in Premier League con un super Haaland, che è stato anche sciupone sotto porta nonostante la doppietta siglata contro il Leeds. Sul fronte mercato Pep Guardiola continua a pensare a nuovi colpi suggestivi in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” l’allenatore spagnolo, Pep Guardiola, sarebbe sul punto di prelevare il terzino portoghese del Borussia Dortmund, Raphael Guerreiro, che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. All’età di 29 anni potrebbe subito rientrare nei piani di Pep Guardiola visto che ha raggiunto la maturità giusta per il top club inglese. Inoltre, secondo i tabloid inglesi, nel mirino del Manchester City ci sarebbe anche il terzino algerino del Wolverhampton, Aït-Nouri, che continua piacere molto a Pep Guardiola. Sarebbe così un’operazione già importante, ma il terzino 21enne è un profilo davvero stuzzicante anche in ottica futura.

Juventus, doppia beffa in arrivo da Guardiola

Il club bianconero ha seguito a lungo i due calciatori, pronti anche a volare in Premier League da Pep Guardiola per idee suggestive in vista del futuro. Il Manchester City ha come obiettivo primario quello di trionfare in Champions League: proprio per questo l’allenatore spagnolo è sempre orientato a nuove mosse avvincenti di calciomercato.

La Juventus dovrà così cambiare obiettivi di mercato andando così a monitorare altri profili pronti per l’idea di calcio di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese dovrà così essere protagonista nella seconda parte di stagione cercando così di recuperare anche diversi top player, che fino a questo momento hanno dato poco il loro contribuito a causa dei numerosi problemi fisici che hanno dovuto attraversare. Il club bianconero potrebbe così rinforzarsi già a partire da gennaio per anticipare le dirette concorrenti d’Europa.