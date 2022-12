Beffata la Serie A: vola in Premier per 62 milioni

La Premier League continua a mettere a segno colpi da urlo in ottica futura: 62 milioni per il talentuoso giocatore, addio Serie A

Novità interessanti con le big della Premier League sempre orientate a rinforzarsi sborsando così tanti milioni per talentuosi giocatori in circolazione.

Come svelato dal portale spagnolo, Todofichajes, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul giovane esterno ucraino dello Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk. I Gunners avrebbero così già formulato un’offerta da 62 milioni di euro come riportato anche dal tabloid Telegraph. Il top club inglese è sempre protagonista in Premier League allestendo una rosa di assoluto livello per puntare su giovani interessanti del panorama internazionale. Lo stesso Mudryk si è messo in mostra anche in Italia durante un’amichevole estiva contro la Roma nonostante una sconfitta pesante della squadra ucraina. In questi mesi il suo rendimento è cresciuto sempre di più attirando gli interessi delle big d’Europa. Così l’Arsenal potrebbe avere la meglio rinforzando ulteriormente il reparto offensivo con un talento puro come quello di Mudryk.

Serie A, Mudryk vola da Arteta: l’Arsenal lo ha in pugno

Nelle scorse settimane lo stesso direttore sportivo della compagine ucraina, Darijo Srna, aveva dichiarato che non avrebbe lasciato partire Mudryk per meno di 100 milioni di euro. Ma ora lo Shakhtar Donetsk ha intenzione di abbassare il suo valre per accontentarlo vicino ad una cifra pattuita con i Gunners.

Mudryk è stato monitorato anche delle big della Serie A, ma a questo punto l’Arsenal potrebbe così acquistarlo già a partire da gennaio o rinviando i discorsi del suo trasferimento al termine della stagione. Il talento ucraino è uno dei migliori prospetti a livello internazionale grazie alla sua tecnica sopraffina associata ad una velocità supersonica. Un acquisto di assoluto livello con i Gunners sempre molto orientati a puntare su profili giovani, ma di talento davvero importante.