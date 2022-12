Nuovo look a centrocampo: Allegri vuole il parametro zero

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino il profilo di Abdoulaye Doucoure, centrocampista dell’Everton in scadenza: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo il Mondiale in Qatar conclusosi con la vittoria dell’Argentina di Lionel Messi, è tornata sotto la lente d’ingrandimento dei media per diverse situazioni.

La prima, sicuramente quella più cogente, è legata alla questione societaria con le dimissioni dell’intero CdA e l’attesa per il 18 di gennaio per la formazione del nuovo, senza dimenticare la sentenza sull’eventuale riapertura del Processo Plusvalenze che si terrà il 20 dello stesso mese. Ci sono però anche le questioni legate alla rosa. Le vacanze sulla neve di Cuadrado e Pogba hanno irritato e non poco i tifosi della Vecchia Signora, così come i giorni che si sono Di Maria e Paredes per rientrare in Italia dopo la festa per la vittoria del Mondiale. Sullo sfondo poi c’è sempre il calciomercato. La Juventus ha messo infatti nel mirino un altro elemento dell’Albiceleste: stiamo parlando di Alexis Mac Allister. Il giocatore del Brighton può essere il primo elemento del nuovo corso in mediana dei bianconeri insieme ad un parametro zero che potrebbe arrivare dopo un’esperienza in Premier League: si tratta di Abdoulaye Doucoure, francese in forza attualmente all’Everton ed in scadenza di contratto alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, Allegri mette nel mirino Doucoure

Doucoure, centrocampista francese classe 1993, è un giocatore dotato di grande forza fisica abbinata ad una tecnica di buon livello considerando anche la sua lunga militanza in Premier League.

L’Everton ha l’opzione di rinnovo di contratto per un’altra stagione per Doucoure, ma se non dovesse essere attivata, la Juventus sarebbe pronta ad andare all’assalto del transalpino, potenziale elemento perfetto all’interno del robusto centrocampo della Vecchia Signora. A maggior ragione se, nelle prossime settimane, Adrien Rabiot dovesse confermare la decisione di non rinnovare il contratto con la Juventus e andare in scadenza.