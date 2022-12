Rivoluzione Juve, ritorno di fiamma per il colpo parigino

La nuova Juve, quella post dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero Cda, prenderà il via ufficialmente il18 gennaio

L’Assemblea degli azionisti Juve tenutasi il 27 dicembre, oltre a fornite vari spunti dalle dichiarazioni dell’ex presidente Andrea Agnelli – nonchè dalla presenza, a sorpresa, di Luciano Moggi – ha ufficializzato il deficit di bilancio, con perdite superiori a 238 milioni di euro. L’occasione è stata però propizia anche per rendere defintive le prime nomine istituzionali seguite al terremoto societario del 28 novembre.

Il nuovo corso, stabilito dal presidente di Exor John Elkann, vede Gianluca Ferrero come nuovo presidente, e Maurizio Scanavino come Dg in pectore. Per ora, a dispetto di voci già circolanti prima delle dimissioni in massa di novembre, Federico Cherubini è rimasto al suo posto come Ds del club. Alle figure di Cristiano Giuntoli e di Igli Tare, indicati come possibili nuovi dirigenti bianconeri, si è aggiunta quella di Luis Campos. Il Ds del PSG, protagonista di una serie di diversità di vedute col presidente Al-Khelaifi, potrebbe essere uno dei volti nuovi della Vecchia Signora.

Juve in pressing su Luis Campos: la situazione

Arrivato al posto di Leonardo, già virtualmente licenziato dopo l’ennesima disastrosa campagna europea della scorsa stagione, il dirigente portoghese ha iniziato ad esercitare le sue funzioni prima dell’arrivo del tecnico Galtier. Lo scarso feeling tra i due, unito alla succitata poca sintonia col patron qatariota, ha reso la sua figura instabile. Nel futuro potrebbe esserci proprio l’approdo in Italia.

Già nello scorso giugno destò scalpore l’incontro tra il tecnico juventino Massimiliano Allegri e il portoghese, immortalati insieme a Monte Carlo. Considerata l’amicizia di lunga data tra i due, e la carica di dirigente del PSG appena assunta dal lusitano, nulla poteva lasciar intendere un approdo alla Juve di quest’ultimo. Ora la situazione è diversa: i bianconeri cercano un nuovo Ds, e Campos non è soddisfatto della sua avventura parigina. Tutto potrebbe convergere verso l’arrivo di un volto nuovo alla Continassa…