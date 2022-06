Allegri-Campos, anche la Juve non crede alla casualità: “Non è normale”

Ha destato scalpore l’incontro tra Massimiliano Allegri e Luis Campos, Ds del PSG, immortalati insieme a Monte Carlo

C’è chi ci ha visto della malizia. C’è chi si è subito affrettato a dire che ormai è certo l’addio di Max Allegri alla Juve. Magari non è così, ma certamente il tecnico juventino ha fatto parlare di sè facendosi vedere assieme a Luis Campos, Ds del PSG, fuori da un noto hotel di Monte Carlo.

Magari se la posizione dell’allenatore toscano fosse stata più che salda – e non è così, considerando la deludente stagione che si è lasciato alle spalle – o se il PSG non stesse pensando da mesi a sostituire Pochettino….forse nessuno avrebbe pensato o scritto alcunchè. Invece, stanti le due situazioni in essere, il sospetto è stato lanciato. Il retroscena sull’incontro tra i due è stato successivamente analizzato da due giornalisti intervenuti a Radio Radio nella mattinata di mercoledì.

Allegri-Campos, ecco cosa è accaduto

“Fosse stato un incontro segreto, Allegri e Campos non si sarebbero messi fuori dall’hotel più conosciuto di Monte Carlo“, ha esordito Sandro Sabatini ai microfoni dell’emittente radiofonica. “Ieri ho chiesto all’allenatore della Juventus delucidazioni e mi ha risposto dicendo che si trattava di cavolate. E ha aggiunto che il PSG ha preso Galtier come nuovo allenatore. E con Campos credo si conoscano da svariati anni. La paparazzata ha fatto impazzire il web per un paio d’ore, ma poi si è sgonfiata, un incontro casuale“.

Gli fa in qualche modo eco anche Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Non possiamo far passare per normale che il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, che è in cerca di un allenatore, incontri l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Non credo molto all’incontro casuale. Non hanno fatto niente per nascondersi, ma fatico a credere alla casualità. Allegri, sottolineo, non è soddisfatto del mercato che stanno facendo gli uomini mercato bianconeri. In una situazione del genere, questo incontro anche alla Juve non è sembrato casuale“, ha concluso.