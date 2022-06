Calciomercato Juve, carta Demiral: nuovo scambio in Premier

Demiral, dopo il mancato riscatto dell’Atalanta, diventa un’importante pedina di scambio per la Juventus. Il possibile affare in Premier League, tutte le cifre e i dettagli

L’Atalanta ha deciso di non riscattare Merih Demiral. È la scelta definitiva di Gasperini e del club bergamasco, con il difensore turco che farà così ritorno a Torino.

Anche la Juventus, però, non ha intenzione di confermare l’ex Sassuolo, ed è già alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore. Demiral ha mercato in Premier League e prima del trasferimento all’Atalanta era stato cercato anche in Serie A. La pista da tenere maggiormente d’occhio è comunque quella inglese, dove c’è anche il Tottenham degli ex Paratici e Conte. Dopo gli affari Bentancur e Kulusevski, non sono infatti da escludere nuove operazioni sull’asse Torino-Londra. E Demiral potrebbe fare al caso di Antonio Conte.

Calciomercato Juve, nuovo affare col Tottenham di Paratici e Conte

Anche il Tottenham potrebbe approfittare dell’occasione Demiral, che la Juventus vuole assolutamente cedere per fare cassa in vista del calciomercato estivo. Tuttavia, il turco può rappresentare anche un’importante pedina di scambio. In casa Spurs, il club bianconero ha già messo gli occhi su Reguilon come possibile sostituto di Alex Sandro. Cherubini potrebbe così fare un tentativo con Paratici proponendo uno scambio alla pari, intorno ai 25 milioni di euro. Occhi sempre puntati sull’asse Juventus-Tottenham.