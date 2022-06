Il Barcellona sacrifica de Jong: doppio assalto in casa Napoli e Juve ko

Il Barcellona sacrifica de Jong e tenta un doppio colpo in casa Napoli che manderebbe fuori gioco la Juventus

Il Barcellona è in piena rifondazione e vuole chiudere almeno un grande colpo in questa sessione estiva di calciomercato.

Per puntare un grande obiettivo, il Barcellona dovrà vendere e il principale indiziato sembra essere Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese potrebbe essere pronto alla partenza e i blaugrana vogliono provare a incassare la grossa cifra di 80 milioni di euro. Al momento non ci sono offerte ufficiali ma la Premier League è una possibilità concreta per l’ex Ajax. Xavi ha già richiesto alla società un eventuale sostituto all’altezza e il profilo che avrebbe individuato, come riportato da ‘fichajes.net’, è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è ai ferri corti col Napoli e ad un anno dalla scadenza del contratto potrebbe essere sacrificato.

Fabian Ruiz per rimpiazzare de Jong: sprint anche per Koulibaly

Il Napoli chiede 30 milioni di euro per lasciare andare Fabian Ruiz, una cifra che il Barcellona sarebbe disposto a sborsare, garantendosi la possibilità economica di tentare l’assalto anche a un altro big del Napoli. Il giocatore in questione è Kalidou Koulibaly, anche lui come Fabian Ruiz, nel mirino della Juventus ormai da diverso tempo.

Con l’incasso dell’eventuale cessione di de Jong, il Barcellona tenterebbe un doppio assalto in casa Napoli, sia per Fabian Ruiz che per Koulibaly. Un piano astuto quello dei blaugrana che potrebbe mandare fuori gioco la Juventus che, al momento, sta trattando altri obiettivi.